Quagliarella non riesce a difendere la Sampdoria, la Roma è corsara. L’attaccante doriano brilla con la Lazio ma contro i giallorossi non incide

Nonostante abbia provato più volte a centrare il bersaglio, Fabio Quagliarella non è riuscito a lasciare il segno. La Sampdoria, nonostante una buona gara e un ottimo atteggiamento offensivo, non ha evitato la sconfitta. La Roma è corsara: basta l’1-0 di De Rossi per decidere il match.

Il marcatore più atteso del campionato, Quagliarella, risparmia la Roma. Un vero e proprio errore per un bomber del suo calibro, capace di punire quasi tutte le avversarie. In particolare la Lazio: la punta napoletana ha segnato all’andata e al ritorno contro i biancocelesti. Contro i giallorossi, invece, non ha segnato in nessuna delle due sfide. Una vera e propria singolarità.