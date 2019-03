Samp-Milan, Gattuso analizza le ragioni della sconfitta: «Abbiamo faticato solo nella prima mezzora»

Il commento a caldo di Gattuso subito dopo il tripliche fischio di Samp-Milan conclusasi con la sconfitta rossonera

Il Milan esce ancora sconfitto dopo il ko nel derby. E’ arrivata la prima sconfitta esterna dopo 8 gare utili in campo avverso condite da 4 vittorie e 4 pareggi. Gennaro Gattuso, ai microfoni di DAZN, ha analizzato a caldo le ragioni di questa nuova e inattesa sconfitta: «Abbiamo pagato nel primo tempo l’episodio del gol a freddo, siamo stati sfortunati, a livello tecnico abbiamo fatto sempre un tocco in più del dovuto».

Rino Gattuso ha visto un Milan in crescendo nella ripresa anche se il sospirato gol del pareggio non è arrivato: «Potevamo fare più cambi di gioco – ha proseguito il tecnico rossonero – ma tecnicamente abbiamo commesso troppi errori. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio e nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto fatica solo nei primi trenta minuti in cui non abbiamo potuto sviluppare il nostro gioco come volevamo».