La Samp non molla la pista che porta ad Emanuel Vignato del Chievo: i blucerchiati sono intenzionati ad un nuovo rilancio

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Samp non molla la presa per Emanuel Vignato del Chievo.

Il club blucerchiato ha infatti in programma un rilancio per il giocatore. La società clivense chiede 6 milioni di euro per il ragazzo del 2000 che la scorsa stagione esordì in Serie A.