Samp, Osti si sbilancia: «In tempi brevi un innesto per Di Francesco»

Samp, il ds Osti si sbilancia sul mercato: «In tempi brevi ci sarà un innesto a disposizione di mister Di Francesco»

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto alla “Domenica Sportiva” su Rai Due. Per parlare, anche, di mercato del Doria. «Di Francesco è una scelta importante, dopo tre anni di Giampaolo siamo passati a un calcio diverso. Il mercato? La squadra è abbastanza completa, manca un esterno che possa dare velocità agli schemi».

E ancora. «Un giocatore arriverà in tempi brevi, poi valuteremo qualcosa in uscita. La cessione societaria? Spero ci sia una schiarita in un senso o in un altro, troppe chiacchiere non fanno bene all’ambiente e tolgono concentrazione».