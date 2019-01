L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, segna una doppietta e raggiunge Montella nella classifica all time di Serie A

Fabio Quagliarella ha segnato una doppietta contro la Fiorentina oggi pomeriggio e sogna in grande. Dopo le 10 partite in cui ha segnato consecutivamente in Serie A e dopo esser ad un passo dal record di Batistuta (11 partite nel 1994), l’attaccante della Sampdoria non sembra intenzionato a fermarsi. Anzi. Con la doppietta odierna, Quagliarella è salito fino al 37esimo posto della classifica dei marcatori all time di Serie A superando in un solo colpo Julio Libonatti, John Hansen soprattutto Vincenzo Montella. Attualmente quindi, l’attaccante della Samp si trova a quota 141 gol ed è ad un solo gol da Paolo Pulici, Marco Di Vaio, Benito Lorenzi e Christian Vieri. Tra pochi giorni l’attaccante blucerchiato compierà 36 anni, ma le sue doti calcistiche sembrano dire tutt’altro!