Samp, Ramirez: «Ripresa? Sarà complicato dal punto di vista fisico»

Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando l’Italia:

«Non ci sono precedenti. Non è mai successo d’interrompere una stagione e poi riprenderla. Dal punto di vista fisico sarà parecchio complicato. In questo caso si ripartirebbe con allenamenti e subito gare ufficiali: dovremo trovare la forma migliore mentre giochiamo».

SAMP – «Non penso a me ma alla Samp. All’inizio della stagione non eravamo partiti bene. Poi ci siamo ripresi e alla fine giocavamo da squadra vera. Per noi il campionato era iniziato in maniera complicata poi qualcosa è cambiato e si è visto».