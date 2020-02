Samp, Ranieri: «Fiorentina? Toglierei Chiesa, può decidere la gara»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare il momento dei suoi: «Sapevo che la squadra era buona e che stava solo attraversando un periodo difficile perché non era abituata a stare in certe condizioni di classifica. Ero convinto che saremmo risaliti: bastava solo ridare serenità, convinzione e autostima a questi ragazzi».

FIORENTINA – «Sinceramente non me l’aspettavo così in difficoltà. Di certo è una squadra con delle qualità importanti. Toglierei Chiesa, è un giocatore che in qualsiasi momento può cambiare la gara».