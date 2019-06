Samp, rivoluzione nella dirigenza: tornano Pradè e Pecini

La Samp si prepara alla rivoluzione anche per quanto riguarda la dirigenza: dopo il cambio di allenatore tornano Pradé e Pecini

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria è pronta ad una vera e propria rivoluzione non solo in campo, ma anche nella dirigenza.

Non basta infatti il cambio in panchina con il sempre più vicino addio di Giampaolo. Nelle ultime ore, i blucerchiati si stan preparando a far tornare Pradè e Pecini nell’organigramma dirigenziale. Affiancheranno Osti sul mercato e nella gestione del club.