Il futuro di Saponara lontano da Andreazzoli e dalla Sampdoria. Forte l’interesse della Spal: con Semplici il trequartista si può rilanciare

Riccardo Saponara è conteso da Udinese e Spal. L’avventura alla Sampdoria non è andata come ci si augurava. Il trequartista classe 1991 ha sì ritrovato l’allenatore che lo ha lanciato ad Empoli, Giampaolo, ma non è riuscito ad imporsi. Poche volte titolare, spesso lanciato da subentrante e qualche guaio muscolare per un totale di 22 presenze, 2 gol e 4 assist.

In casa Samp sono già in bilico Caprari, Ramirez e Gabbiadini. Ma su Saponara non ci sono dubbi. Saponara è tenuto sotto traccia dalla Spal, in pole rispetto l’Udinese. A Ferrara potrebbe trovare un ambiente favorevole e un allenatore, Semplici, capace di valorizzarlo per tornare ai fasti di Empoli.