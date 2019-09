Samp-Toro, tifoso mima aeroplano: scattano i controlli della Digos

Samp-Toro, scattano i controlli della Digos per individuare in quanti hanno mimato l’aeroplano per irridere i caduti di Superga

Un “tifoso”, durante Sampdoria–Torino di domenica, ha mimato il gesto dell’aeroplano per irridere i caduti di Superga.

La Gazzetta dello Sport informa che la Digos, in accordo con la Sampdoria, sta svolgendo un’indagine per scovare tutti coloro i quali hanno compiuto questo barbaro gesto allo stadio Ferraris: probabile Daspo per i responsabili, come quel “tifoso” della Juve che si macchiò della stessa vergogna all’Allianz Stadium.