Sampdoria, a breve l’ufficialità del rinnovo di Quagliarella

Per il rinnovo di Fabio Quagliarella con la Sampdoria l’accordo è ad un passo. Le ultime notizie

La quadra per il rinnovo di Fabio Quagliarella è stata trovata. C’è intesa sull’aspetto economico con una flebile riduzione dell’ingaggio nella prossima stagione e un incarico all’interno della Sampdoria al termine della carriera da calciatore.

Manca solo l’annuncio che, per ora, è in stand-by. A quanto riporta La Repubblica, la Sampdoria starebbe aspettando il momento migliore: un gol e una bella prestazione contro la Roma potrebbe essere l’occasione giusta. Si dovrà quindi attendere la prossima settimana per la fumata bianca, a meno di colpi di scena.