Sampdoria, al lavoro verso Bologna: un blucerchiato a parte

La Sampdoria sta preparando la sfida di domenica contro il Bologna. Tutti disponibili per il tecnico Claudio Ranieri, ad eccezione di Ernesto Torregrossa che sta svolgendo un programma differenziato. Il report completo.

«Meno due alla trasferta di Bologna. Appurata l’assenza di nuove positività nell’ultimo ciclo di tamponi, la Sampdoria è tornata ad allenarsi questa mattina a Bogliasco. Allenamento di scarico del lavoro settimanale per tutto il gruppo dei disponibili sia sul campo 1 del “Mugnaini” sia in palestra, a seconda delle singole necessità. Individuale di recupero agonistico per Ernesto Torregrossa. Domani, sabato, rifinitura mattutina e partenza nel pomeriggio verso l’Emilia».