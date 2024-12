Sampdoria, ecco la strategia ed il budget per il calciomercato: Manfredi parla con gli investitori

Sampdoria, c’è la strategia ed il budget per il calciomercato: Manfredi parla con gli investitori. Le ultime in casa blucerchiata

Sampdoria, scatta l’ora del calciomercato. Come riferito da Il Secolo XIX, il Presidente blucerchiato Manfredi è certo: servono rinforzi al neo tecnico Leonardo Semplici in vista della sessione invernale per il proseguo di questo campionato di Serie B.

Manfredi sarebbe in continuo colloquio con gli investitori ed in particolare con il rappresentante della cordata di Singapore Joseph Tey. Il primo obiettivo chiaro è avere chiarezza sul budget da investire sul calciomercato, ma non solo in vista di gennaio, bensì con una prospettiva a medio termine per il futuro prossimo del club blucerchiato.