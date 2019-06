Sampdoria, il centrocampo di DiFra riparte da Ekdal: la situazione

Sampdoria Ekdal, il centrocampo di Di Francesco riparte dallo svedese: con Praet e Linetty in uscita

Il centrocampo della Sampdoria è un reparto in rivoluzione. Il futuro di Praet e Linetty sembra sempre più lontano da Genova, con le conferme da Gazzetta dello Sport su un possibile futuro all’estero. Ci sarà Albin Ekdal, allora, a raccogliere l’eredità della mediana doriana.

Il centrocampista svedese, dopo un’esperienza all’estero con l’Amburgo (con tre stagioni in chiaroscuro), è tornato in Italia. Sotto la guida di Giampaolo, il classe 1989 è rinato e sembra essere ritornato ai fasti di Cagliari (dove ha militato per 4 stagioni, con 122 presenze e 8 gol) In questa stagione ben 30 presenze da titolare con la Sampdoria. Di Francesco troverà una sola certezza in mediana: Albin Ekdal.