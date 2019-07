Sampdoria, colpo in difesa: visite mediche per Augello

Tommaso Augello, esterno dello Spezia, si appresta a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Visite mediche per lui

La Sampdoria ha in pugno Tommaso Augello, laterale classe ’94 dello Spezia. Il giocatore cambia maglia e si trasferisce a pochi km da La Spezia: visite mediche in corso con la Sampdoria, stando a Sky Sport, affare in dirittura d’arrivo.

Augello lascerà lo Spezia per circa 4 milioni di euro. Il giocatore ha collezionato 31 presenze mettendo a segno 1 gol e servendo 5 assist. Ora la grande opportunità in Serie A.