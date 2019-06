Sampdoria, dentro Pioli e fuori Giampaolo: ecco quando

Il punto sulla panchina della Sampdoria: favoritissimo Pioli per il dopo Giampaolo. Ecco quando si sbloccherà la situazione

Le sensazioni in casa Sampdoria sono chiare: il favorito per la panchina è Stefano Pioli. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la giornata di domani sarà decisiva: il presidente Ferrero dovrebbe comunicare la sua decisione.

Per la rescissione consensuale con Giampaolo, desideroso di andare al Milan, bisognerà attendere invece lunedì. Entro la prossima settimana sarà ultimato il cambio di allenatore della Sampdoria.