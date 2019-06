Sampdoria, Depaoli costringe a lavorare in uscita sulle fasce: la situazione

Sampdoria, l’arrivo di Depaoli costringe i blucerchiati a lavorare in uscita. Ecco la situazione terzini

La Sampdoria regala Depaoli a Di Francesco (qui i dettagli). Come vi abbiamo spiegato, il terzino destro ex Chievo sarà fondamentale per il gioco sulle corsie esterne dell’allenatore di Pescara. Tuttavia, con l’arrivo del classe 1997, la Samp sarà costretta a liberarsi di qualche elemento sulle fasce.

Le corsie esterne contano quattro giocatori attualmente: Tavares, Bereszynski, Murru e Sala. Quest’ultimo l’unico sicuro della conferma (vicino il rinnovo). Sicuro della partenza è invece Tavares (qui il motivo). Mentre su Bereszynski e Murru la questione è più delicata. Entrambi sono sul piede di partenza, con molti club di Serie A (e non solo) sulle loro tracce.