Sampdoria, Di Francesco: «Voglio la stessa voglia di vincere anche contro la Fiorentina»

Eusebio Di Francesco ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria in vista della difficile trasferta di Firenze

Eusebio Di Francesco ha parlato ai canali ufficiali blucerchiati alla vigilia del match contro la Fiorentina di domani sera. Le sue parole.

«Potrebbero cambiare gli interpreti rispetto al Torino, ma al di là di chi scenderà in campo al ‘Franchi’ il nostro atteggiamento non dovrà cambiare: l’equilibrio e la voglia di rimanere sempre in partita visti con i granata dovranno accompagnarci per tutto l’arco del campionato. La Fiorentina ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Ha elementi importanti a cui si è aggiunto un campione, un leader come Ribery: ritengo dunque che si debba affrontare con grandissima attenzione, perché la classifica attuale non rispecchia i reali valori dell’avversario»