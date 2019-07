Sampdoria, Di Francesco fa il mercato: «Su Verdi e Berardi…»

Sampdoria, Di Francesco in conferenza dà preziosi indicazioni sul mercato: «Verdi? Mi piace ma non solo lui. E su Berardi…»

Inizia ufficialmente l’avventura di Eusebio Di Francesco da allenatore della Sampdoria. Con la conferenza stampa il nuovo tecnico ha dato molte indicazioni e spunti, sia per i presenti sia per la propria dirigenza. In primis sul mercato, dove tramite alcune battute ha indicato dei giocatori a lui prediletti:

«Verdi? C’è un fondo di verità e mi piace ma non c’è solo lui. Berardi è un mio pupillo. Gli allenatori hanno sempre fretta ma a volte i colpi principali si fanno alla fine. Gabbiadini? Voglio parlarci per capire dove si sente di giocare. Sto vedendo tanti video per capire bene dove poterlo schierare. Stiamo cercando un attaccante esterno e un centrale da mettere a destra. Quagliarella è l’unico che ho sentito telefonicamente».