Conferenza Stampa Di Francesco, il presidente Massimo Ferrero fa il punto e presenta il nuovo allenatore: ecco le sue parole

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Di Francesco, il patron dei blucerchiati, Massimo Ferrero, è intervenuto per parlare del nuovo allenatore della Sampdoria.

Ecco le sue parole: «La Sampdoria è una buona squadra perché è una famiglia di grandi lavoratori: rispondo anche a chi ha chiesto a Di Francesco se per lui questo è un passo indietro rispetto alla Roma, per me è un passo avanti perché qui c’è possibilità di lavorare bene».

Ha poi proseguito: «Qua ci sono sempre io che ci metto la faccia, c’è Osti, ci sono persone che lavorano e mettono l’allenatore nelle condizioni di lavorare al meglio con la squadra»