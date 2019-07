Sampdoria, Di Francesco: «La mia squadra deve osare e divertirsi»

Di Francesco ha dichiarato l’atteggiamento che si aspetta dalla sua Sampdoria dopo il doppio confronto col Real Vicenza

La Sampdoria di Di Francesco prende forma: il tecnico ha dichiarato cosa si aspetta dal club dopo la doppia amichevole col Real Vicenza.

«La mia è una squadra che deve osare e divertirsi, cercando le giocate che fanno male agli avversari. Non mi piace giocare sempre in orizzontale, preferisco la verticalità e cerco di trasmettere questo pensiero ai giocatori: per poterlo fare bisogna rischiare qualcosina in più», queste le parole di Di Francesco.