Sampdoria, Ekdal: «Juventus? Siamo più forti di così» – VIDEO

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto sul match perso contro la Juventus – VIDEO

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del media ufficiale doriano al termine della partita persa contro la Juventus.

PRIMO TEMPO – «Nel primo tempo non eravamo aggressivi, eravamo troppo lontano dagli avversari abbiamo lasciato troppo tempo alla Juventus di giocare senza pressione. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma dopo il secondo gol è stato tutto più difficile. Abbiamo creato molto di più e siamo stati molto più pericolosi».

SECONDO TEMPO – «All’intervallo eravamo ancora in partita. C’era fiducia, poi il secondo gol ha chiuso i giochi. Loro sono una squadra forte e noi non abbiamo giocato la nostra miglior partita. Secondo me abbiamo lasciato troppi spazi alla Juventus, non eravamo vicini e per loro è stato più facile. Non siamo assolutamente contenti perché possiamo fare meglio».

BENEVENTO – «Dobbiamo continuare a lavorare, vedere le immagini della gara di oggi e migliorare. Sabato giochiamo già, bisogna vincere e dimostrare sul campo che siamo più forti di così».