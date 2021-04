Sampdoria, emergenza in attacco: le soluzioni per Claudio Ranieri

Claudio Ranieri scioglierà le riserve dopo la rifinitura. Emergenza in attacco per la Sampdoria: Gabbiadini unica punta è una soluzione

Sampdoria-Roma si avvicina. Il match tra le mura del Ferraris potrebbe rappresentare una svolta per la squadra di Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato dovrà però risolvere diversi dubbi in vista del posticipo contro i giallorossi, soprattutto in attacco.

Come riporta Tuttosport, solo Manolo Gabbiadini è in condizione per disputare i novanta minuti di gioco. Le condizioni degli altri attaccanti della Sampdoria aprono la porta allo scenario di un unica punta con alle spalle un trequartista (4-4-1-1) come Valerio Verre. Le riserve verranno sciolte solo dopo gli ultimi due allenamenti in programma e la rifinitura.