Sampdoria, esordio Giovinco contro il Milan? L’idea di Giampaolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovinco è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria, esordirà già domenica contro il Milan? La decisione di Giampaolo

Ieri il primo allenamento agli ordini di Marco Giampaolo e la sensazione che Sebastian Giovinco sia perfettamente in forma per tornare a fare magie in Serie A. Nessun appesantimento dovuto all’inattività, ma cautela per evitare inutili rischi.

L’idea della Sampdoria, come riporta La Repubblica, è tenere in panchina Giovinco per il match contro il Milan, al massimo concedergli qualche minuto sul finale del match (a meno non sia necessario inserirlo prima). L’obiettivo è fargli ritrovare gradualmente i ritmi gara senza affrettare eccessivamente il suo inserimento data l’inattività dei mesi passati.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24