Sampdoria eSports, Teclas93: «Impatto emozionante»

Nicolò Sesto, alias Teclas93, si presenta come nuovo gamer ufficiale della Sampdoria eSports su PES 2020

Nicolò Sesto, alias Teclas93, rappresenterà la Sampdoria eSports durante il campionato di eSerie A su PES 2020, in squadra con FranBartoz13. Fresco vincitore del torneo FIGC per UEFA Euro 2020 a Cesena, il nuovo gamer blucerchiato si è presentato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com.

«L’impatto è stato emozionante, a partire dall’email ricevuta circa due settimane fa. Ho capito subito che si trattasse di un ambiente estremamente serio. Mi hanno presentato la squadra, nonché detto le cose da fare ed evitare a livello comportamentale e di immagine. Ho apprezzato il fatto che ognuno rispettasse i propri ruoli. Il mondo eSports sta crescendo nella direzione giusta».