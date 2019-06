Sampdoria, la ricerca del nuovo allenatore dopo aver chiuso la vicenda Giampaolo: i tre possibili candidati

La priorità di Massimo Ferrero è la risoluzione del contratto con Giampaolo. Solamente dopo, il patron dei blucerchiati si metterà alla ricerca del nuovo allenatore della Sampdoria. Tuttavia, è evidente che alcuni nomi siano stati già fatti e, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, la cerchia dei possibili candidati si limiterebbe a tre: Pioli, Di Francesco e Liverani.

In pole, l’ex allenatore della Fiorentina che rientra nei parametri imposti da Ferrero. Su Di Francesco, invece, permane il nodo ingaggio, troppo alto per le casse dei blucerchiati. Infine, Fabio Liverani, attuale allenatore del Lecce, che potrebbe però essere un azzardo che Ferrero non vorrebbe tentare.