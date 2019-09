Sampdoria, Ferrero: «Felice per la squadra e Di Francesco»

Il numero uno dei blucerchiati al termine della gara vinta contro il Torino si è complimentato con l’allenatore e con la squadra

Finalmente è arrivata la vittoria in casa Samp. Grazie alla rete di Gabbiadini ieri la squadra di Di Francesco ha conquistato la prima vittoria della nuova stagione, Il patron Massimo Ferrero era regolarmente presente alla stadio, dopo una settimana che definire tormentata sarebbe poco, ma al termine del match ha lasciato l’impianto. Successivamente si è complimentato con il tecnico e la squadra per telefono: «Sono felice per Di Francesco e per la squadra. La loro prestazione mi rende orgoglioso. Io ci credo, bravi tutti a conquistare questa vittoria».

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per la chiusura della trattativa con il gruppo-Vialli per cedere la società.