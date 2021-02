Sampdoria, Fiorentina nel mirino: la statistica sui pareggi

Sampdoria e Fiorentina si affronteranno nella prossima giornata di Serie A: due pareggi di fila mancano dal 2017

Contro il Benevento è arrivato il terzo pareggio stagionale della Sampdoria di Claudio Ranieri. Non un risultato comune, dato che nelle precedenti 11 gare i blucerchiati avevano vinto 5 partite perdendone 6.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Adesso al Ferraris arriva la Fiorentina e, nel caso in cui l’esito finale fosse lo stesso del Vigorito, i blucerchiati potrebbero pareggiare due partite di fila in campionato per la prima volta dal settembre 2017.