Sampdoria, Flachi: «Vedo gli STESSI errori di un anno fa. ULTIMO posto INASPETTATO, non esiste la PRESSIONE»

Le parole di Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, sulle difficoltà del club blucerchiato

Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle difficoltà del club blucerchiato in Serie B.

ULTIMO POSTO – «Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Samp ultima. E fatico pure a darmi una spiegazione. La rosa c’è, assemblata quasi tutta prima del campionato, rinnovata rispetto al torneo scorso ma con gli stessi problemi. E, comunque, sarebbe bastato poco. Penso a Salerno: Sampdoria avanti per 2-1, ma incapace di gestire il risultato».

PRESSIONE – «Pressione? Non scherziamo. Quando entravo al Ferraris, la Sud mi dava solo grande emozione. Non cerchiamo alibi. Certo, chiunque sfida la Samp dà il massimo. E questa maglia addosso non rende tutto più semplice. Semmai ti obbliga a fare di più. Forse giocando a tre dietro si è creata una situazione di disagio».

ATTACCO – «Per Pedrola ci vorrà tempo. Occorre tornare a vincere, sennò rischi di creare disagio, ricordandosi sempre che davanti hai Coda e Tutino che posso far gol in qualunque momento».