Sampdoria: Gabbiadini e i problemi nel 433

Il 433 della Sampdoria ha funzionato poco contro la Lazio, con Gabbiadini e Caprari in affanni. Di Francesco ha bisogno di profili funzionali

La Sampdoria ha iniziato in modo pessimo la stagione, con una netta sconfitta in casa contro la Lazio. La rosa è parsa avere problemi nel recepire i dettami tattici dell’allenatore. Di Francesco adotta un 433 in cui le fasce sono importanti, le ali devono saper ricevere larghe e connettersi bene con mezzala e terzino.

Gabbiadini è essenzialmente una mezzapunta poco associativa che pensa soprattutto alla finalizzazione. Ha sofferto domenica nell’agire in posizioni troppo defilate, e con lui pure Caprari. Pur coi suoi limiti, Defrel sarebbe più funzionale per il calcio di Di Francesco.