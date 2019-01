Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha commentato la sconfitta dei blucerchiati contro il Milan negli ottavi di Coppa Italia

Non ci sta Marco Giampaolo. Dopo le due reti subite da Cutrone nei tempi supplementari che hanno permesso al Milan di superare la sua Sampdoria, l’allenatore blucerchiato ha rilasciato qualche dichiarazione. Queste le sue parole: «Il risultato finale non ci rende giustizia. Il calcio oggi è stato bugiardo, ma dobbiamo accettarlo. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, ma mi ritrovo a commentare una sconfitta e faccio davvero fatica. Reina è stato il migliore in campo, questo dice tutto. Comunque mi tengo stretta la prova dei miei ragazzi, di cui vado orgoglioso: giocando bene hai più possibilità di vincere. Ai tempi supplementari noi eravamo molto stanchi, come anche il Milan. Giocare 120 minuti a un ritmo così intenso era difficile».