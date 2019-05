Sampdoria, Giampaolo non ha creduto in Tavares: ecco cosa succederà

Junior Tavares, classe 1996, approdava alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto: ecco cosa deciderà la società

L’esperienza in Italia di Junior Tavares è stata una delusione. Giampaolo ha concesso solamente tre partite al terzino brasiliano: per un totale di 184′ minuti in Serie A. La Sampdoria ha già deciso: Tavares non verrà riscattato (a 2,5 milioni) dal San Paolo.

Tuttavia, i blucerchiati rischiano di perdere una pedina con capacità offensive che sono meno nelle corde di Murru. Ma il minutaggio di questa stagione è stato così deludente, che difficilmente Tavares sarebbe disposto a ripetere l’esperienza.