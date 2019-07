Sampdoria, incontro in Belgio per Malinovskyi: la situazione

Calciomercato Sampdoria, proseguono i contatti tra la società blucerchiata e il Genk per Malinovskyi: ecco la situazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Sampdoria lavora per Ruslan Malinovskyi del Genk. Ci sarebbe un emissario dei blucerchiati in Belgio per parlare con il club del giocatore. Di Francesco avrebbe dato il consenso al proseguimento delle trattative. Ora diventa un obiettivo primario della società.

La valutazione di 15 milioni è stata ritenuta congrua dalla Sampdoria che però prima dovrà definire l’uscita di Andersen.