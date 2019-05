Ko Defrel: infortunio per il giocatore della Sampdoria. Gioca Gabbiadini, ma preoccupano le condizioni del francese

Tegola per Marco Giampaolo: il tecnico della Sampdoria perde Gregoire Defrel alla vigilia di Sampdoria-Empoli.

Il giocatore ha accusato un risentimento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nel match contro i toscani. Il francese non è nemmeno andato in panchina, lasciando il suo posto nell’undici titolare a Manolo Gabbiadini.

L’infortunio di Defrel sorprende lo staff blucerchiato, anche se l’attaccante aveva lamentato problemi muscolari in settimana. Servirà il report medico per chiarire l’entità dello stop.