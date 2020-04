Sampdoria Inter, furia Costa su Icardi: «Gesto venuto dal cuore»

Andrea Costa è intervenuto ai nostri microfoni per raccontare la lite avvenuta con Icardi durante un Sampdoria-Inter del 2014

Andrea Costa ha parlato della lite con Mauro Icardi durante un Sampdoria-Inter del 2014, a seguito di un’esultanza provocatoria dell’attaccante argentino verso la Gradinata Sud. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Calcionews24.com.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE

«Non ho chiarito, non ne ho mai avuto modo e onestamente c’era anche poco da chiarire. È stata una reazione spontanea, io ero anche in panchina in quella partita e mai più avrei pensato di essere inquadrato dalle telecamere (ride, ndr). È stato un gesto venuto dal cuore nei confronti di un ragazzo che conoscevo molto bene e che fino a poco tempo prima giocava con noi: il suo non è stato un atteggiamento molto bello non solo nei confronti dei tifosi, ma anche nei nostri. Era già una partita carica di emozioni per tanti aspetti, in più stavamo perdendo: poteva anche evitarsela. Poi è finita lì, per carità».