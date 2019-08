Sampdoria Lazio: Milinkovic-Savic è dominante a destra

In Sampdoria-Lazio, Milinkovic-Savic ha giocato in una posizione insolita a destra. Ha fatto la differenza

Milinkovic-Savic ha iniziato la stagione con una prestazione dominante, stile 2017-2018, con il bellissimo assist per il 3-0 di Immobile come ciliegina sulla torta. Rispetto al passato, Inzaghi lo sta utilizzando sul centro-destra. Questa soluzione probabilmente serve anche per attrarre gli avversari su di sé e liberare campo per Lazzari su quel lato.

Lo si vede nella slide sopra: Luis Alberto, Immobile e Correa sono piuttosto stretti sul centrosinistra, mentre Milinkovic va ad aggredire la profondità sul lato opposto. Vedremo se sarà una costante della stagione.