Sampdoria, Linetty vuole tornare: chiesta la cessione al Torino

Calciomercato Sampdoria: Linetty vorrebbe tornare a tutti i costi i blucerchiato e avrebbe chiesto la cessione al Torino

Non è un mistero che Karol Linetty abbia ancora nel cuore la Sampdoria. Già a gennaio il centrocampista del Torino aveva smosso mari e monti per tornare a vestire la maglia blucerchiata, ma il trasferimento non si era concretizzato.

Con la salvezza della Sampdoria, il rinnovo automatico di Marco Giampaolo per altri due anni, è ritornata prepotente la voglia di Linetty di tornare a Genova. Come riporta Tuttosport, il Torino sborsò per il centrocampista polacco 9.5 milioni di euro e vorrebbe rientrare dell’investimento. Una cifra, al momento, al di fuori delle possibilità economiche della Sampdoria. Linetty da parte sua ha chiesto la cessione, ma per il momento la risposta del Torino è stata negativa.

