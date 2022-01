ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sampdoria, Magnani a un passo: i dettagli dell’affare col Verona. Il centrale pronto ad approdare a Genova

La Sampdoria è vicinissima al terzo acquisto invernale. Oggi si sono registrati notevoli passi in avanti nella trattativa col Verona per Giangiacomo Magnani: come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, le parti sono a un passo dall’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Si può chiudere già in serata, con il giocatore atteso domenica a Genova.

Il difensore classe ’95 ha già espresso il proprio gradimento verso la destinazione blucerchiata. Lui che ai tempi del Siracusa, prima di approdare al Sassuolo, venne visionato a lungo dalla dirigenza doriana