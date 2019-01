Sampdoria, il mercato prende il via: il punto su acquisti e cessioni

Walter Sabatini è pronto a dare il via al mercato invernale della Sampdoria. Tanti nomi interessanti, ma anche qualche cessione

Con il ritorno in azione di Walter Sabatini la Sampdoria entra nel vivo del mercato. Lo slogan della società si ripete anche a gennaio e prevede innanzitutto le cessioni, cui seguiranno anche delle entrate importanti.

Il lavoro in sinergia con il tecnico Giampaolo prevede diversi nomi per confermare quanto di buono mostrato dalla Samp in questo inizio di campionato. I blucerchiati militano attualmente al settimo posto ad un solo punto dalla Roma ferma al sesto, che vorrebbe dire preliminari di Europa League. Ma anche il quarto posto è molto vicino, con la Lazio a sole tre lunghezze che rende la corsa Champions più avvincente che mai. Ecco dunque in che modo Sabatini ha intenzione di rinforzare la rosa ligure.

