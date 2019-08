Sampdoria, nuovi contatti con lo Zenit per Emiliano Rigoni

La Sampdoria cerca un nuovo colpo in attacco. Nuovi contatti con Emiliano Rigoni e lo Zenit San Pietroburgo: le ultime

Gregoire Defrel ha preso tempo e la Sampdoria ha deciso di sondare altre piste. Contatti per Giovanni Simeone ma non solo. Secondo Sportitalia, il club doriano avrebbe riallacciato i contatti con lo Zenit per Emiliano Rigoni.

L’ex Atalanta sembrava vicino alla Samp nel mese di luglio. Ora potrebbero esserci i margini per un prestito anche leggermente oneroso con diritto di riscatto. La Samp è tornata a lavorarci.