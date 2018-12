Sampdoria-Parma, vigilia della gara valida per la 16 giornata di Serie A: ecco le parole in conferenza stampa di Roberto D’Aversa

Sampdoria-Parma, gialloblu a caccia di continuità di risultato. Ecco le parole in conferenza stampa di Roberto D’Aversa: «Non ci sarà Gervinho, ma gli altri stanno crescendo. Penso a Sprocati, ho la possibilità di scelta fra tanti giocatori. Credo che potremo utilizzare calciatori tecnici come Ciciretti o altri più di gamba come Di Gaudio. Poi ci sono Biabiany e, appunto, Sprocati, avrò tante opzioni. E per questo deciderò domani, come è giusto che sia».

Continua D’Aversa, come riportano i colleghi di Sampnews24.com: «Sarà una partita molto diversa rispetto all’amichevole di qualche mese fa, considerando che già quest’estate si era vista la caratura della Sampdoria, la sua organizzazione dovuta alla bravura di un allenatore che sa lavorare su entrambe le fasi. È stata a lungo la miglior difesa e ha un calcio propositivo. Una squadra che va rispettata ma dovremo provare a metterli in difficoltà perché abbiamo qualità importanti. Se giocheremo con la giusta cattiveria agonistica potremo fare risultato. Il gemellaggio è molto forte tra queste due grandi società».