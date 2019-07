Sampdoria, possibile sinergia con il Napoli per Almendra

Il sostituto di Praet potrebbe arrivare dall’Argentina. Il Napoli potrebbe chiudere l’affare Almendra insieme alla Sampdoria

Vi abbiamo parlato a più riprese della trattativa tra il Napoli e Agustin Almendra. La trattativa è ancora in piedi e secondo Il Secolo XIX potrebbe avere dei risvolti importanti nelle prossime ore.

Il Napoli potrebbe chiudere l’affare in sinergia con la Sampdoria. Il club partenopeo avrebbe individuato nella società del presidente Ferrero la spalla ideale per l’affare. La Samp ci pensa, specie in caso di addio di Praet.