Sampdoria, tesoretto Praet-Andersen per l’esterno d’attacco: la situazione

Calciomercato Sampdoria, in uscita si lavora su Praet e Andersen. Il ricavato andrà a finanziare il colpo in attacco: la situazione

La Sampdoria lavora in uscita dopo aver piazzato i colpi Depaoli e Chabot. Nel frattempo è partita una vera e propria asta per Andersen e Praet. Ovviamente, l’intenzione dei blucerchiati è quella di monetizzare il più possibile per finanziare un grande colpo per Andreazzoli. Secondo Gazzetta dello Sport, il sogno proibito è Berardi, quello possibile è Simone Verdi del Napoli.

Nel frattempo, si cercano l’ultimo tassello per rinforzare la linea difensiva. La Sampdoria, sempre secondo il quotidiano, segue attentamente Bastoni dell’Inter, ma nell’ultima stagione in prestito al Parma. I nerazzurri difficilmente si priveranno del loro giovane centrale difensivo, più probabile una partenza in prestito.