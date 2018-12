Sampdoria, Quagliarella continua a entusiasmare: Mancini lo convoca?

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha segnato l’ottavo gol in sette partite consecutive: Mancini pensa a lui per l’Italia

In un’Italia in cerca di giovani talenti continua a brillare la stella di Fabio Quagliarella. A 35 anni, l’attaccante della Sampdoria continua a sorprendere. Nelle ultime sette partite, il centravanti partenopeo ha realizzato ben 8 reti e un assist, portando i blucerchiati in piena lotta per la Champions League. Prestazioni straordinarie che prima di lui vennero compiute da Antonio Di Natale nel 2010. Quagliarella grazie a queste ultime giornata ha frantumato l record di gol consecutivi di un doriano, fissato da Barison nella stagione 1963/1964.

Allora c’è da chiedersi se proprio il Quaglia possa essere la soluzione, almeno a breve termine, della nostra Nazionale. Sicuramente è una domanda che si sarà posto Roberto Mancini, che ieri era al Castellani per assistere alla sfida tra l‘Empoli e la Samp. E non è poi così assurdo pensare alla convocazione del classe ’83 per i prossimi impegni europei, viste anche le difficoltà realizzative di Immobile e Belotti.