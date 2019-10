Sampdoria, silenzio Di Francesco: niente conferenza post Verona

Annullata la conferenza post partita di Hellas Verona Sampdoria per Di Francesco: esonero sempre più vicino per lui

Sconfitta pesantissima per la Sampdoria sul campo dell’Hellas Verona: il futuro di Di Francesco sembrerebbe compromesso. Ore di riflessione in casa dei blucerchiati, al momento ultimi in classifica con appena tre punti.

L’allenatore del club genovese ha scelto di non parlare nella consueta conferenza stampa post gara nell’anticipo di Serie A di questa sera. Spuntano nel frattempo i primi nomi per sostituire di Francesco sulla panchina della Samp.