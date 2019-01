Sampdoria-Udinese highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Uno dei tre anticipi del sabato della 21ª giornata di campionato vede di fronte Sampdoria ed Udinese che si affronteranno alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa inseguono il sogno Europa e si mantengono vicinissimi al sesto posto, distante solo due punti. I bianconeri, invece, sostano nelle parti basse della classifica, alla 15ª posizione, a soli quattro punti dalla zona rossa.

L’arbitro della gara è Davide Massa della sezione arbitrale di Imperia, coadiuvato da Prenna e Pagliardini e dal quarto uomo Pillitteri. Addetti VAR sono Pasqua e Marrazzo. Ecco gli highlights di Sampdoria-Udinese:

SAMPDORIA-UDINESE 1-0: Quagliarella nella storia! A segno per l’undicesima gara consecutiva in campionato, questa volta dal dischetto

SAMPDORIA-UDINESE 2-0: Ancora Quagliarella e ancora su rigore! Musso battuto per la seconda volta dal dischetto

SAMPDORIA-UDINESE 3-0: Splendida azione della Sampdoria che porta al terzo gol a firma di Linetty. Palla dentro, palla fuori e il polacco che batte Musso di prima

SAMPDORIA-UDINESE 4-0: La Sampdoria cala il poker! Palla con i contagiri di Quagliarella che libera l’isolata Gabbiadini, l’ex Southampton non deve far altro che spingere la palla in porta.