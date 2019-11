Sampdoria Udinese: quali sono le insidie per Ranieri

Il match contro l’Udinese presenta difficoltà per la Sampdoria di Ranieri. C’è troppa difficoltà nel rendersi pericolosi

In queste prime partite da allenatore della Sampdoria, Ranieri ha aggiustato di parecchio la fase difensiva dei blucerchiati. Il classico e semplice 442 del tecnico testaccino ha dato equilibrio a una squadra che soffriva di parecchi scompensi in fase di non possesso.

Oggi, però, la Samp ha evidenti difficoltà in fase offensiva. Scarsa pericolosità in avanti e tanti problemi nell’attaccare difese schierate. Contro l’Udinese i blucerchiati dovranno dimostrare qualcosa in più rispetto alle gare precedenti.