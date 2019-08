Sampdoria, vicina la cessione di Praet: accordo a un passo con il Leicester

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, potrebbe firmare a breve con il Leicester. Accordo vicino tra le parti

Sirene inglesi per Dennis Praet. Il centrocampista della Sampdoria potrebbe andare via dalla nostra Serie A. Secondo Sky Sport, il belga è vicino all’accordo e al trasferimento in Premier League.

E’ il Leicester il club in pole per il suo acquisto. Gli inglesi, che hanno incassato quasi 90 milioni dalla cessione del difensore Maguire, potrebbe investire 20 milioni di euro per convincere Ferrero a rinunciare a Praet.