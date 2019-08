Le dichiarazioni di Dani Alves, terzino destro del San Paolo, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione

Dani Alves è un nuovo giocatore del San Paolo. Il terzino destro brasiliano ha firmato con il club brasiliano per i prossimi 3 anni e non ha alcuna intenzione di svernare nel suo vecchio club.

Queste le sue parole: «Io non sono venuto qui per svernare. Il mio obiettivo è conquistare una convocazione per il Mondiale del 2022 e per riuscirci devo giocare. Non sono venuto qui per non far nulla, sono qui per lavorare e per fare la storia del San Paolo».