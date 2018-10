Il San Paolo ruggisce: in 50 mila a vedere Napoli-PSG

Il Napoli si prepara ad accogliere il PSG nel prossimo turno di Champions League con la carica di 50 mila spettatori al San Paolo

In questo inizio di stagione il San Paolo ha registrato scarsa affluenza da parte del pubblico. Anche la partita contro la Roma, storicamente molto sentita, ha portato allo stadio solo trentamila tifosi. C’è però un nuovo evento alle porte, uno dei più importanti per la stagione dei partenopei, ed è quello di Champions League tra Napoli e PSG, reduci dal pirotecnico pareggio del Parco dei Principi.

Il Napoli sa di giocarsi un’enorme fetta di qualificazione agli ottavi e ha tutta l’intenzione di portare a casa tre punti fondamentali per la conquista del girone C.

Lo sanno anche i tifosi azzurri, che per l’occasione si mobiliteranno numerosi per accogliere a dovere Neymar, Mbappé e quello che sarà il grande ex della serata: Edinson Cavani.

Sono già stati venduti trentacinquemila mini abbonamenti, con i vari settori che vanno esaurendosi rapidamente. Per la prima volta in stagione, il San Paolo supererà la soglia dei cinquantamila spettatori.